Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

В Гюмри освобожден подвергнутый приводу Арман Геворгян


В Гюмри освобожден подвергнутый приводу Арман Геворгян. Он был задержан на площади Гарегина Нжде, когда пытался перекрыть проезд.

Молодежь в Гюмри с утра 18-го апреля продолжает шествие. Участники акции протеста двинулись с площади Вардананц в сторону здания областной администрации, попытались туда зайти. Вход охраняется силами полиции. Позже активисты потребовал, чтобы губернатор Ширака Артур Хачатрян спустился к ним. Губернатор выслушал протестующих по поводу задержания Армана Геворгяна, которые требовали оградить студентов и детей от применения силы, а также убрать из рядов участников акций протеста силовиков в гражданском, а также открыть гражданам вход в здание областной администрации.

 «Я призываю не делать детей заложниками политических игр»,- сказал губернатор Ширака Артур Хачатрян.  Активист Карен Петросян сказал, что они с утра призывают несовершеннолетних не участвовать в акциях протеста.  «Это решают дети и их родители»,- сказал Карен Петросян.  По требованию участников акции губернатор призвал убрать из рядов участников акций протеста силовиков в гражданском, и  открыть гражданам вход в здание областной администрации. Тогда же стало известно, что освобожден подвергнутый приводу Арман Геворгян.

Арменуи Мхоян


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации