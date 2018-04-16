В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Орск", пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, как передает Арменпресс, об этом сообщили местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что БДК "Орск", судя по его осадке, шел сильно нагруженным. На опубликованных фотографиях на верней палубе корабля видны несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики "КАМАЗ", бензовоз "Урал" и бронеавтомобиль "Тигр", окрашенные в зеленый цвет. Это уже четвертый поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году.