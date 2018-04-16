Россия является частью Европы и должна быть представлена в ПАСЕ: Серж Саргсян

Россия является частью Европы и должна быть представлена в ПАСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос:«Сейчас в Парламентской ассамблее Совета Европы обсуждается вопрос возвращения России к работе в организации. Считаете ли вы необходимым вернуть Москве право голоса в ПАСЕ? Мешают ли санкции, в том числе политические, как это было с ПАСЕ, реальному урегулированию накопившихся споров и проблем?»,- он ответил:

«Конечно, Россия должна быть в Совете Европы, должна быть его полноправным членом, в том числе и в Парламентской ассамблее. Вообще, Россия — это часть Европы, а ПАСЕ — та арена, где должны вестись дебаты, диалог, должны быть слышны голоса из самых разных европейских уголков. Еще раз повторю, Россия — часть Европы, она должна быть в ПАСЕ. Для меня непонятно и неприемлемо, когда обсуждаются вопросы, связанные со страной, а страна при этом не присутствует. Это неправильно. Санкции — это самые крайние меры, а польза от них сомнительная».