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Ушел из жизни Витторио Тавиани – один из братьев, снявших  фильм «Гнездо жаворонка»


В  Риме на 89-м году жизни скончался выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани – один из братьев, снявших  фильм «Гнездо жаворонка о Геноциде  армян.

Как  сообщает Арменпресс, в 2007г. братья Тавиани удостоились приза Сергея Параджанова на МКФ «Золотой  абрикос» в Ереване – за выдающийся вклад в  мировое  киноискусство.

Витторио Тавиани дебютировал в  кино в  1962г. фильмом  "Человек, которого надо сжечь" (Un uomo da bruciare), удостоившегося приза на Венецианском фестивале.  Братья удостаивались призов  на других фестивалях: в 1977 году фильм "Отец-хозяин" (Padre padrone, 1977)  был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. "Золотого медведя"  удостоилась и лента «Ночь Святого Лоренцо» (La notte di San Lorenzo, 1982).

 Фото ТАСС/ AP Photo/Michael Sohn

 




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