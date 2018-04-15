Ушел из жизни Витторио Тавиани – один из братьев, снявших  фильм «Гнездо жаворонка»

В Риме на 89-м году жизни скончался выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани – один из братьев, снявших фильм «Гнездо жаворонка о Геноциде армян.

Как сообщает Арменпресс, в 2007г. братья Тавиани удостоились приза Сергея Параджанова на МКФ «Золотой абрикос» в Ереване – за выдающийся вклад в мировое киноискусство.

Витторио Тавиани дебютировал в кино в 1962г. фильмом "Человек, которого надо сжечь" (Un uomo da bruciare), удостоившегося приза на Венецианском фестивале. Братья удостаивались призов на других фестивалях: в 1977 году фильм "Отец-хозяин" (Padre padrone, 1977) был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. "Золотого медведя" удостоилась и лента «Ночь Святого Лоренцо» (La notte di San Lorenzo, 1982).



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