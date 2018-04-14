Нападающий национальной сборной Армении Саркис Адамян участвовал в победной игре «Ян Регенсбург».

Как передает Арменпресс, в 30 туре второй Бундеслиги ФРГ «Ян Регенсбург» в гостях играл с командой «ГройтерФьюрт». Гости победили со счетом 1:2.

Саркис Адамян был в стартовом составе, но был заменен на 83 минуте.

По итогам этого тура «Ян Регенсбург» на 4 месте.