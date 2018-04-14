Саркис Адамян участвовал в победной игре «Ян Регенсбург»
Нападающий национальной сборной Армении Саркис Адамян участвовал в победной игре «Ян Регенсбург».
Как передает Арменпресс, в 30 туре второй Бундеслиги ФРГ «Ян Регенсбург» в гостях играл с командой «ГройтерФьюрт». Гости победили со счетом 1:2.
Саркис Адамян был в стартовом составе, но был заменен на 83 минуте.
По итогам этого тура «Ян Регенсбург» на 4 месте.
- 15:46 В связи с сиутацией вокруг Сирии в ОДКБ созывают экстренное заседание Постоянного Совета Организации
- 15:33 Пашинян и его сторонники организовали шествие и ворвались в здание Общественного радио
- 15:02 Аракс Пашаян: Ракетный обстрел объектов в Сирии – это провокация, агрессия против региона
- 14:40 Асад: удар США и их союзников усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом
- 14:25 В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, народ поддерживает сирийскую армию – Жирайр Реисян
- 14:15 Голос христиан Сирии – репортаж Euronews
- 14:07 Визит Макрона в Россию в мае состоится
- 13:55 Президент РА направил поздравительное послание академику Юрию Оганесяну
- 13:40 Решение Совета РПА: парламентская фракция РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна
- 13:21 Саркис Адамян участвовал в победной игре «Ян Регенсбург»
- 13:18 Никол Пашинян объявил о дальнейших шагах
- 13:09 На линии соприкосновения Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет
- 12:44 Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске
- 12:40 В республике ожидаются дожди и грозы
- 12:38 Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране
- 12:34 Бриаско-Балекян не участвовал в очередной игре «АтлетикоУракан»
- 12:33 Великобритания надеется, что ей не придется наносить новые удары по Сирии
- 12:30 Духовный лидер Ирана назвал руководителей США, Франции и Великобритании преступниками
- 12:24 Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
- 12:17 После ракетного обстрела объектов Сирии вопрос будет перенесен в политическое, информационное поле – арабист
- 12:12 Серж Саргсян направил поздравительное послание Юрию Оганесяну
- 12:00 По объектам в Сирии выпустили более ста ракет
- 11:58 Тигран Петросян и Мануел Петросян одержали вторую подряд победу в Шарже
- 11:46 В Женеве открылся памятник «Фонари памяти», посвященный жертвам Геноцида армян – на открытии присутствовал Азнавур
- 11:43 Умер режиссер Милош Форман, снявший "Пролетая над гнездом кукушки"
- 11:26 Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара
- 11:01 Гроссмейстер Ованес Габузян – национальный чемпион США среди студентов
- 10:57 Президент Арцаха Бако Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев
- 10:51 Европейские индексы - 13-04-18
- 10:51 Американские индексы снизились - 13-04-18
- 10:50 Цены на цветные металлы - 13-04-18
- 10:49 Цены на драгоценные металлы - 13-04-18
- 10:48 Цены на нефть выросли - 13-04-18
- 13.04-22:00 В Уфе погибли пятеро армян
- 13.04-21:46 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений
14:27, 07.04.2018
Просмотрели 1375 раз Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
19:19, 07.04.2018
Просмотрели 951 раз Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов
14:01, 07.04.2018
Просмотрели 926 раз Арташес Гегамян: Размышления о путях достижения общенациональных целей на основе инклюзивного развития
10:51, 07.04.2018
Просмотрели 845 раз Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении встретилась с представителями ряда армянских компаний ИТ-отрасли
20:02, 07.04.2018
Просмотрели 821 раз Президент Армении Серж Саргсян принял премьер-министра Карена Карапетяна