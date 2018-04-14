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Бриаско-Балекян не участвовал в очередной игре «АтлетикоУракан»


Новичок в сборной  Армении НорбертоБриаско-Балекян не участвовал в очередной  игре  «АтлетикоУракан».

Как  передает Арменпресс, в 23 туре первенства Аргентины «АтлетикоУракан» у себя  дома обыграл с минимальным счетом 1:0 команду «АргентиносЮниос».

НорбертоБриаско-Балекян не был заявлен в составе команды.

По итогам этого тура «АтлетикоУракан» занимает 5 строчку в турнирной таблице.

 




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