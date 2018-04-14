Бриаско-Балекян не участвовал в очередной игре «АтлетикоУракан»

Новичок в сборной Армении НорбертоБриаско-Балекян не участвовал в очередной игре «АтлетикоУракан».

Как передает Арменпресс, в 23 туре первенства Аргентины «АтлетикоУракан» у себя дома обыграл с минимальным счетом 1:0 команду «АргентиносЮниос».

НорбертоБриаско-Балекян не был заявлен в составе команды.

По итогам этого тура «АтлетикоУракан» занимает 5 строчку в турнирной таблице.