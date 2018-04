Обнародован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию

Короткий список претендентов на звание лауреата Международной Букеровской премии опубликован в четверг. В перечень попали сразу двое бывших обладателей этой премии - венгр Ласло Краснахоркаи с романом The World Goes On и писательница из Южной Кореи Хан Канг с книгой The White Book. Оба этих автора поочередно становились лауреатами в 2015 и 2016 годах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другие четверо претендентов - это француженка Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, испанец Антонио Муньос Молина с произведением Like a Fading Shadow, иракский писатель, поэт и сценарист Ахмед Саадави с книгой Frankenstein in Baghdad, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом Flights.

По словам председателя жюри Международной Букеровской премии 2018 года Лайзы Аппиньянези, попавшие в короткий список произведения столь хороши, что заслуживают повторного прочтения. Она также извинилась перед талантливыми авторами книг из длинного списка за то, что им было отказано в праве продолжать дальнейшую борьбу за главный приз.

Все книги, попавшие в шорт-лист, были подготовлены к печати независимыми издательствами. Среди них - Tuskar Rock Press, MacLehose Press, Portobello Books, Oneworld и Fitzcarraldo Editions.

До 2015 года включительно Международная Букеровская премия вручалась один раз в два года по совокупности литературных заслуг тем авторам, чьи книги написаны на английском языке, либо переведены на него. С 2016 году она уже в ежегодном режиме присуждается за конкретный роман или сборник рассказов, написанные, наоборот, на иностранном языке, переведенные на английский и опубликованные в Великобритании.