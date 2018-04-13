Fitch: санкции США могут серьезно повлиять на деятельность российских компаний

Санкции США, введенные 6 апреля в отношении ряда российских лиц и компаний, могут серьезно повлиять на деятельность подпавших под ограничения предприятий, ограничив их способность торговать и обслуживать долг в долларах США. Такое мнение выразило международное рейтинговое агентство Fitch, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на данные компании, которые не смогут совершать сделки в долларах США - стандартной валюте торговли сырьевыми товарами и основной валюте в сделках международной торговли", - отмечает агентство.





