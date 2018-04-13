Стали известны пары полуфинала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы, по результатам которой стали известны пары полуфинала.

В первой паре полуфинала Лиги Европы встретятся мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Как передает «Арменпресс», другую пару полуфиналистов составят «Ливерпуль» и «Рома».

Первые матчи полуфинала пройдут 24-25-го апреля, ответные – 1-2-го мая.