Председатель НС Армении встретился с председателем Палаты представителей НС Беларуси

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 12 апреля встретился в Санкт-Петербурге с председателем Палаты представителей НС Беларуси Владимиром Андрейченко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, глава армянского парламента положительно оценил нынешний уровень армяно-белорусского политического диалога и сформировавшиеся между двумя народами крепкие дружественные связи.

А.Баблоян особо выделил в армяно-белорусских отношениях роль парламентской дипломатии, а также взаимодействие законодательных органов в международных парламентских структурах. Спикер НС обратился также к вопросам сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

В.Андрейченко подчеркнул, что Беларусь относится к армянскому народу с теплыми и братскими чувствами. В развитии сотрудничества между законодательными органами двух стран он выделил роль межпарламентской комиссии.

Подчеркнув, что Армения и Беларусь обладают большим потенциалом экономического сотрудничества, собеседники в этом контексте обсудили возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в ряде сфер.