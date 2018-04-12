Тигран Петросян и Мануэл Петросян стартуют в турнире в ОАЭ



Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануэл Петросян стартуют в международном шахматном турнире Шаржи в ОАЭ. Как передает Как передает «Арменпресс» , международный шахматный турнир в городе Шаржа в ОАЭ проходит во второй раз. Среди 132 его участников имеется 31 гроссмейстер, первым в турнире классифицирован китайский гроссмейстер Ван Хао, чей рейтинг равен 2709. Армению в турнире будут представлять гроссмейстеры Тигран Л. Петросян и Мануэл Петросян.