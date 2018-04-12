Национальный совет оппозиционных демократических сил Азербайджана не признает итоги президентских выборов

Азербайджанская оппозиция не признает итоги состоявшихся накануне президентских выборов. Национальный совет оппозиционных демократических сил Азербайджана, который бойкотировал президентские выборы, не признает их итоги. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

Национальный совет оппозиционных демократических сил Азербайджана заявил, что президентские выборы в Азербайджане, которые проходили 11-го апреля, нарушили международные обязательства Азербайджана и противоречат Конституции страны.

По их мнению, выборы не отражают волю народа и не являются легитимными.

Национальный совет оппозиционных демократических сил Азербайджана заявил, что на самом деле в выборах участвовали 15-16% избирателей, а остальные голоса, засчитанные в них, являются результатом фальсификации.

«В ходе выборов допускались такие же нарушения, как и прежде: организованы были «карусели», одно и то же лицо голосовало несколько раз. Проводились вбрасывания бюллетеней»,- сказано в заявлении Национального совета оппозиционных демократических сил Азербайджана.

Национальный совет оппозиционных демократических сил Азербайджана заявил, что будет продолжать борьбу за справедливые выборы.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Азербайджане, которые стартовали утром 11-го апреля, завершились, как и предполагалось, победой действующего президента, кандидата от партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева.

Из 3 млн 959 тысяч 553 бюллетеней подсчитано уже 3 млн 723 тысяч 278 бюллетеней, в результате подсчета Алиев набрал 86% голосов.

За ним по количеству голосов следует Захид Орудж - 3.11% голосов.

По данным ЦИК Азербайджана, в выборах принимали участие 74.51% избирателей.

Президентские выборы в Азербайджане, которые стартовали утром 11-го апреля, проходили с грубейшими нарушениями.

В частности, на избирательных участках зафиксированы случаи вброса бюллетеней, наблюдателям не разрешали заходить на избирательные участки, несмотря на наличие у них соответствующих документов из ЦИК Азербайджана.

Агенство «Туран» сообщает, что препятствовали работе его фотокорреспондента. На избирательном участке члены выборной комиссии сказали, будто фотокорреспондент не зарегистрирован, тогда как ранее ЦИК Азербайджана заявлял, что работа фотокорреспондентов не подлежит каким-либо ограничениям.

В частности, на избирательном участке бакинского района Ясмали видеокамера ЦИК зарегистрировала, как некий гражданин вбросил в урну сразу несколько бюллетеней. На другом избирательном участке члены выборной комиссии закрывают видеокамеру листом бумаги, затем открывают ее через несколько секунд. При этом явно видно, как в урне стало больше бюллетеней.

В выборах принимают участие 8 кандидатов: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана,Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Согласно уточненному единому списку избирателей, в Азербайджане 5 млн. 309 тысяч 434 избирателя, включая избирателей, находящихся за границей. 50,78% избирателей – женщины, 49,22% – мужчины. В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана в 32 странах создан 41 избирательный участок.