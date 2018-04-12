Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании, сообщил представитель организации. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Daily Star, ссылаясь на британский МИД.

Он отметил, что ОЗХО обратилась с просьбой к Великобритании распространить выводы экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия и обнародовать их в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Результаты расследования были сначала преданы Великобритании, поскольку именно она обратилась с просьбой о его проведении.

О результатах расследования не сообщается.