Кандидат в президенты Азербайджане Хафиз Гаджиев проголосовал за Ильхама Алиева

Кандидат в президенты Азербайджане Хафиз Гаджиев проголосовал на 31-ом избирательном участке 8-го Бинагадинского избирательного округа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, он отметил, что на всех избирательных участках наблюдается оживление: «Несмотря на то, что находящиеся среди нас некоторые элементы призывают бойкотировать выборы, народ не обратил на это внимания, и каждый принимает участие в выборах. Избиратели свободно голосуют за своего кандидата».

Сам Хафиз Гаджиев, по его словам, проголосовал за Ильхама Алиева.