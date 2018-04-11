Азербайджан остается несвободной страной: Freedom House

Правозащитная организация Freedom House обнародовала 11 апреля свой ежегодный отчет о состоянии свободы в странах переходного периода.

Как сообщает Арменпресс, в отчете дана оценка состоянию свобод в странах на основе анализа таких показателей, как демократическое управление, выборный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, местное управление, независимость юридической системы, коррупция.

Согласно докладу, Азербайджан остается несвободной страной