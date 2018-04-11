В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды

Славящийся своими необычными архитектурными сооружениями Шанхай в ближайшее время сможет похвастаться еще одним строением, прообразом которого стало одно из Семи чудес света - Висячие сады Семирамиды. Как пишет в среду газета "Шанхай жибао", строительство общего каркаса здания, в котором разместиться необычный торговый центр, уже завершено, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сооружение, получившее название "Одна тысяча деревьев", частично планируют открыть для публики в 2019 году. Внутри комплекса, помимо торговых точек и бутиков, будут размещены рестораны, музеи, художественные галереи, всевозможные развлекательные объекты и гостиница, говорится в заявлении компании-оператора проекта Tian An China Investments.

Ввода в эксплуатацию этого комплекса с нетерпением ждут местные жители и журналисты, заинтригованные размещенными в сети изображениями проекта. Внешне сооружение действительно будет напоминать легендарные Висячие сады. Шанхайский вариант этого чуда света сооружается на набережной реки Сучжоу в старой части города. Около тысячи балконов с различной растительностью как с внешней стороны строения, так и внутри комплекса создадут впечатление утопающего в зелени дворца с колоннами.