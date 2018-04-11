Какое воздействие будет иметь девальвация рубля: Манасерян видит стабильность в развитии экономики РФ

Экономист Татул Манасерян думает, что девальвация рубля последних дней больше связана с укреплением доллара и евро, и не имеет параллелей с предыдущими девальвациями рубля. «В общем, в развитии экономики РФ последнего времени преобладает стабильность, которзя будет продолжаыься»,- сказал он в беседе с «Арменпресс».

По поводу новых санкций США против ряда представителей российских элит он сказал, что Армения может в связи с этим опосредованно пострадать. «Не думаю. Что они окажут большое влияние, поскольку нет таких проектов, по которым Армения представляла бы для правительства США проблему как партисипант, и отношения между Арменией и США находятся на довольно высоком уровне. Хочу напомнить, что, применяя санкции против Ирана, США с пониманием отнеслись к специфике перспектив развития отношений Армении с Ираном»,- сказал он.

Тем не менее, от санкций могут пострадать российские бизнесмены армянского происхождения. «Для того, чтобы в дальнейшем избежать опосредованного воздействия санкций, Армения должна сформировать национальную повестку, по возможности диверсифицировать структуру ВВП, структуру экспорта»,- сказал он.

По его словам, опыт показал, что падение рубля сопровождается падением покупательной способности для экспортируемых из Армении продуктов.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

Санкции США негативно ударили по российскому рынку акций. Индекс Московской биржи на торгах в понедельник, 9 апреля, падал на 9,386 процента или на 214,12 пункта, до 2067,11 пункта.

Индекс РТС опустился на 11,539 процента до 1093,8 пункта, падение составило 142,68 пункта.

Агентство Bloomberg отмечает, что это падение – рекордное за последние два года.

Лидером падения ожидаемо выступили компании и активы бизнесменов, которые попали в новый санкционный список американского Минфина. Так, акции «Русала» Олеги Дерипаски опустились на 27,8 процента до 20,44 рублей за бумагу, а в начале торгов акции рухнули на 46,9 процента, до 15,04 рублей за бумагу.

Акции еще одной компании Дерипаски, En+, которая недавно провела IPO в Лондоне, рухнули на 21,68 процента или на 126,5 рубля за бумагу, до 457 рублей за акцию. На старте они падали на 22,8 процента до 450 рублей за акцию. Из-за резкого обвала в стоимости бумаг Лондонская биржа приняла решение приостановить торги бумагами En+.

Состояние Олега Дерипаски по итогам 6 апреля уже упало на более чем миллиард долларов США. По итогам текущих торгов оно рискует опуститься еще ниже. «Русал» 9 апреля на фоне обвала котировок предупредил инвесторов о рисках технического дефолта.

Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 78 рублей и составил 78,42 рубля (рост на 3,72 рубля к предыдущему закрытию). Это произошло впервые с 6 апреля 2016 года.

Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара к рублю на Мосбирже обновил максимум с декабря 2016 года, превысив 63 рубля, и составил 63,55 рубля (рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию).