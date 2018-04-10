Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении отбудет в Санкт- Петербург

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном 12-13 апреля будет находиться в Санкт-Петербурге – для участия в заседаниях Совета ПА ОДКБ, Совета МПА СНГ, 47-го пленарного заседания и заседаний постоянных комиссий по экономическим и финансовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по обороне и безопасности, а также Молодежной МПА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в составе возглавляемой А.Баблояном делегации – председатель Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Х.Арутюнян, депутаты НС Э.Нагдалян, К.Бекарян, Р.Манукян и М.Акопян.