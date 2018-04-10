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Десятилетний этап в стабилизации финансовой системы и доступности оказываемых услуг: ФИЛЬМ


Десятилетний этап  в стабилизации финансовой системы и доступности оказываемых  услуг: ФИЛЬМ

Прошедшие 10 лет стали временем несомненных достижений в сфере банковских услуг в Армении. Установилась стабилизация финансовой системы, банковские услуги стали доступными. Параллельно развивался ипотечный рынок, проводились пенсионные реформы, было внедрено обязательное страхование. Как передает «Арменпресс», углубились связи ЦБ Армении с международными финансовыми структурами. В Дилижане открылся учебно-иследовательский центр.

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