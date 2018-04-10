«Настало время, чтобы парламент Италии признал Геноцид армян»: интервью Сержа Саргсяна газете La Stampa

В рамках визита 4-6-го апреля в Италию экс-президент Армении Серж Саргсян дал интервью престижной итальянской газете La Stampa. «Арменпресс» представляет интервью, озаглавленное «Настало время, чтобы парламент Италии признал Геноцид армян».

- Г-н президент, какие мессиджи привезли вы и какие ответы получили во время ваших институциональных встреч по темам, относящимся к вашей стране, спустя более четверти века после обретения ею независимсти?

- В четверг мы с Папой Франциском принимали участие в открытии статуи Григора Нарекаци в Ватикане, я услышал от президента Матареллы, что он собирается посетить Армению. От представителей палат парламента мы услышали о важности межпарламентских отношений, особенно, в свете того, что на переход к парламентской модели нас воодушевлял и образец Италии.

- Встречались ли вы с лидерами политических структур?

- У нас была возможность встретиться и с ними. Рад, что многие из них собираются посетить Армению.

- Президент Арцаха Бако Саакян призывал Италию – как страну, председательствующую в ОБСЕ, сделать то, что никто ранее не делал – посетить НКР. Что вы думаете об этом?

- НКР – жизненный вопрос. Как президент Матарелла, так и председатель Сената Казелатти подчеркнули, что поддерживают формат Минской группы ОБСЕ. Есть соглашение ЕС-Армения, в котором имеются пункты об урегулировании карабахского конфликта, основанные на принципах неприменения силы, равенства народов и самоопределения, территориальной целостности.

ЕС должен уговорить Баку стряхнуть иллюзии, тогда Минская группа ОБСЕ будет эффективной. Я попросил президента Матареллу ускорить в этом смысле Брюссель.

- Может ли это стать началом признания Арцаха?

- Конечно, признание предполагает безопасность, когда она установится – мы первыми признаем независимость Арцаха. Сейчас это означало бы конец переговорам. Важно, чтобы это признал Баку.

- Кажется, что Алиев не склонен к сотрудничеству, даже наоборот...

- Это не впервые, когда Алиев имеет агрессивные выступления, и он не первый президент Азербайджана, который это делает. И прежние президенты Азербайджана заявляли: «Через неделю будем в Степанакерте чай пить», однако этого не случилось. Политический деятель не должен ставить перед собой непреодолимую планку – так он лишь вредит себе. Когда Алиев заявляет, что Армения – историческая территория Азербайджана, он должен помнить, что Азербайджан впервые появился на политической карте всего 100 лет назад, а мы этой осенью празднуем 2800-летие основания Еревана.

- О Геноциде. Мировые лидеры сажают на территории Мемориала в Цицернакаберде памятные деревья. Там их посадили Папа Иоанн-Павел Второй, Жак Ширак, Владимир Путин, однако никто из президентов Италии. Почему?

- Потому что за эти 25 лет ни один из них не посещал Армению. Надеюсь, что визит президента Матареллы прибавит в Аллее памяти еще одно дерево. Настало время, чтобы парламент Италии признал Геноцид армян.