Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
10:19, 10 Апрель, 2018
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корр. ТАСС с сессии облсовета во вторник.
"Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области избран Аман Тулеев", - сказала председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко, озвучив итоги тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов.
Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
Ранее во вторник сообщалось, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция "Единая Россия".