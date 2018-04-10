Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса


Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корр. ТАСС с сессии облсовета во вторник.

"Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области избран Аман Тулеев", - сказала председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко, озвучив итоги тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов.

Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.

Ранее во вторник сообщалось, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция "Единая Россия".



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации