Арам Гарибян освобожден от должности главного советника президента Армении
Арам Гарибян освобожден от должности главного советника президента Республики Армения.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 9 апреля.
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