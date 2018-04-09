Арам Гарибян освобожден от должности главного советника президента Армении

Арам Гарибян освобожден от должности главного советника президента Республики Армения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 9 апреля.