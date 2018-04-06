Президент Армении Серж Саргсян рассказал, как в начале своего правления поднял экономику Армении на ноги. Как передает «Арменпресс», об этом в совместном интервью газете Gulf News и агентству «Global FDI reports» в спецвыпуске, посвященном Армении, сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, начало его президентского срока было связано с трудным периодом для экономики. «Во-первых, мы хотели придать импульс экспортоориентированным секторам экономики. Чтобы это стало реальностью, мы добились значительных успехов в улучшении делового климата Армении и активизировали диалог с частным сектором. Самое главное,- и это наша главная идея за последнее десятилетие, - это создание благоприятных условий для экономики, основанной на знаниях, включая ИТ-сектор», - отметил президент.

«В Армении имеется 600 компаний ИТ-отрасли, в основном, сконцентрированных на экспорт, в том числе, филиалы мировых гигантов. Они обеспечивают работой около 20 тысяч молодых людей, что оказывает большое влияние на нашу страну – в аспектах бизнеса, культуры и общества»,- сказал он.