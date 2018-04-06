Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, передает Reuters.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов, в ответ Пекин анонсировал зеркальные меры.

Трамп указал, что Китай «постоянно практикует несправедливый захват американской интеллектуальной собственности», и ответ Пекина является «нечестным шагом». «Вместо того, чтобы исправить свое неправомерное поведение, Китай решил навредить нашим фермерам и производителям», — сказал он.

Американские власти 3 апреля опубликовали список из 1,3 тысячи товаров, поставляемых из Китая, в отношении которых могут ввести 25-процентные импортные пошлины. Решение Вашингтона не осталось без ответа — китайская сторона 4 апреля сообщила, что готова к симметричному ответу и подготовила собственный список из более чем 100 американских товаров, на которые могут распространиться 25-процентные пошлины.