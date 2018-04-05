Президент Армении Серж Саргсян встретился с Председателем Сената Италии

Находящийся с рабочим визитом в Итальянской Республике Президент Серж Саргсян сегодня вечером встретился с Председателем Сената Италии Марией Элизабетой Казелатти. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики поздравил её с избранием на высокий пост Председателя Сената и выразил надежду, что давно занимающие своё прочное место в повестке дружественных армяно-итальянских отношений межпарламентские связи продолжат расширяться и укрепляться также благодаря личным усилиям госпожи Казелатти.Серж Саргсян подчеркнул важную роль законодательных органов в деле развития межгосударственных отношений, формирования атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания и отметил, что Армения заинтересована в установлении наиболее тесных связей между парламентами двух стран и развитии отношений также в рамках межпарламентских ассамблей, что, по убеждению Президента, позволит Армении и Италии оказывать друг другу всестороннюю поддержку в важных вопросах.Во время встречи Президент Серж Саргсян также выразил благодарность и высоко оценил признание Итальянским парламентом Геноцида армян.Подчеркнув, что в основе особых армяно-итальянских отношений лежат тесные исторические контакты двух дружественных народов и общие христианские ценности, Президент Саргсян с удовлетворением констатировал, что армяно-итальянские межгосударственные отношения за прошедшую четверть века развивались в духе партнёрства и взаимного доверия, и сегодня две страны имею значительное сотрудничество в экономической, оборонной, межпарламентской, децентрализованной и гуманитарной сферах. Ещё одни важных пример взаимного уважения и доверия между Арменией и Италией, по убеждению Президента Республики, - результативная служба армянских военных под эгидой итальянского командования в миротворческих силах ООН в Ливане.Собеседники коснулись отношений и сотрудничества Армения – Европейский союз, которое является одним из важнейших направления повестки армяно-итальянского взаимодействия.Президент Саргсян и председатель Сената Италии Казелатти обменялись мнениями по поводу переговорного процесса по мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.