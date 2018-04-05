По инициативе студентов UWC Dilijan 7 и 8 апреля состоится Дилижанский фестиваль искусств

В Дилижане 7 и 8 апреля будет впервые проведен Дилижанский фестиваль искусств. Он инициирован студентами UWC Dilijan в продолжение лучших традиций Дилижана как регионального центра культурного и артистического притяжения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе UWC Dilijan, красной нитью через фестиваль пройдет тема корней, которая объединит все выступления.

Хелен, студентка второго курса UWC Dilijan из ЮАР, возглавляющая оргкомитет фестиваля, рассказала об идее, легшей в основу этого мероприятия, и ее воплощении студентами: «Естественная красота природы и людей Дилижана просто завораживает. У города огромный потенциал для того, чтобы стать центром культуры и туризма в масштабах Армении. Дилижанский фестиваль искусств помогает раскрыть этот потенциал, собирая в одном месте людей со всей страны и из-за рубежа. Все они общаются, взаимно обогащаются культурой и самовыражаются, при этом наслаждаясь здешними красотами. Тема этого года – «Корни», через них в атмосфере сотворчества мы хотим приблизиться к пониманию истоков человечества и человеческой мысли».

Сорок с лишним девушек и юношей, женщин и мужчин – певцов и танцоров, знаменитых и малоизвестных – съедутся в Дилижан, чтобы исполнить классику и джаз, народную и современную музыку вместе с более чем сотней студентов UWC Dilijan, которые примут участие в различных концертах и показах.

На протяжении целых двух дней весь Дилижан заполнят художественные и артистические площадки – практически все кафе и рестораны города откликнулись на приглашение организаторов. В «Кофеине» можно выпить кофе и порисовать во время интерактивных сессий под названием Drink and Draw, перед кафе «#2» встретить юных художников, вставших на путь импрессионистов и творящих под открытым небом в стремлении уловить ускользающую дилижанскую природу. В «Караундже» выступит группа «Тиезерк» (Вселенная) и Лусине Марданян, а в «Летающем страусе» пройдет диджейская вечеринка.

Одной из площадок станет и UWC Dilijan. Здесь устроят сразу несколько творческих показов: художественную выставку школы «Айб»; выступление студенческого оркестра UWC Dilijan, который сыграет «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина вместе с одаренным пианистом Арамом Ханлари; концерт трио «Отри»; сольные театральные номера студентов UWC Dilijan; введение в звуковую сценографию и великолепное шоу DiliWorld – коллективный перформанс, где покажут танцы и песни разных стран, представленных в дилижанском международном колледже. Все это станет достойным отражением широкой палитры красок UWC Dilijan.

Дилижанский фестиваль искусств откроется в субботу в 11:00 и продлится до 18:00 воскресенья. С программой можно ознакомиться на странице Дилижанского фестиваля искусств в «Фейсбуке».

Вход на все мероприятия свободный.