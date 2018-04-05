Правительство Армении удовлетворило заявку, направленную на стимулирование производства обуви

Правительство Армении удовлетворило заявку компании «Зенни» на таможенную льготу на импорт кожи, шкур и других материалов. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 5-го апреля.

Проект решения представил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

В частности, компания «Зенни», представляющая армянский брэнд обуви и аксессуаров Sali, подала заявку на освобождение от таможенной пошлины на импорт сырья общей стоимостью в 69,6 млн. драмов. Речь идет об импорте кожи крупного рогатого скота – в основном из Китая (42,7 млн. драмов), а также кожи и шкур из Турции и красок и лаков из Италии.

Компания «Зенни» основала в Армении фабрика высококачественной обуви и аксессуаров ручной работы в 1991 году. Компания производит натуральные кожаные изделия, имеет 6 магазинов в Армении и один в России, где представлены товары собственного бренда, а также зарубежных производителей.