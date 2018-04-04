Эрдоган: Турция продолжит борьбу с курдскими формированиями в Сирии

Турция намерена продолжать антитерроистическую операцию в Сирии до тех пор, пока не освободит территории, которые находятся под контролем курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС). Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на итоговой пресс-конференции после саммита президентов РФ, Турции и Ирана, посвященному сирийскому урегулированию.

"Мы знаем, что многие сирийцы ждут, когда мы завершим наши работы по разминированию Африна и по восстановлению инфраструктуры, чтобы они смогли вернуться в свои дома. Я повторяю, что мы не остановимся до тех пор, пока не принесем безопасность и стабильность в те регионы, которые находятся под контролем СНС, в первую очередь это касается Манбиджа", - сказал он.





