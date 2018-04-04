Мартин Вартазарян отмечает юбилей

Композитор Мартин Вартазарян отмечает свой 80-летний юбилей.

Мартин Вартазарян родился 4-го апреля 1938 года в Ереване в семье музыканта Цолака Вартазаряна – одного из основателей армянского джаза. В 1956-1958 годах Мартин Вартазарян работал в к/т «Наири» пианистом оркестра. В 1961 году он окончил Консерваторию по классу фортепиано, в 1970 году – по классу композиции. Он играл в квинтете Радио Армении, руководил оркестром к/т «Москва». Мартин Вартазарян организовал орекстры в институте Ереванпроект, ЕГУ. В 1966-1972 годах был художественным руководителем Эстрадного оркестра Гостелерадио Армении. Преподавал в Педагогическом институте имени Хачатура Абовяна. В 1974-1989 был художественным руководителем Дома композиторов Армении. В 1990 году был хормейстером и советником Эстрадного оркестра Общественного телерадио Армении.

Композитор Мартин Вартазарян является народным артистом Армении, заслуженным деятелем и почетным гражданином Еревана.