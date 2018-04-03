Государственно-правовая комиссия НС Армении отложила обсуждение законопроекта об отмене новогодних каникул с 3-го по 5-е января. Как передает «Арменпресс», комиссия обсудила соответствующий законопроект, которым предлагается 3, 4 и 5 января сделать рабочими днями.

Замминистра по вопросам труда и соцзащиты Тадевос Аветисян сообщил, что вышеуказанный законопроект исходит из необходимости празднования Нового года (Навасард) и Рождества сугубо в соответствии с традициями армянского народа. «Кроме того, предрождественские каникулы нецелесообразны и с социально-экономической позиции»,- сказал он.

Он напомнил, что по ст. 158-159 трудового кодекса Армении оплачиваемый отпуск равен 20 рабочим дням, а если сюда прибавить 16 праздничных дней, которые также оплачиваются, то получается 36 дней.

Депутат от блока «Царукян» Геворг Петросян сказал, что некоторые законопроекты, представленные правительством, больше похожи на сочинения на вольную тему, и обоснования данного законопроекта из той же серии. Для него непонятно – какова связь 3 праздничных дней с социально-экономическим положением в стране и с обеспечением деятельности финансовых систем.

С ним согласились и представитель РПА Рустам Махмудян и председатель комиссии Геворг Костанян, а также зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.

Замминистра по вопросам труда и соцзащиты Тадевос Аветисян сказал, что откладывание обсуждения приемлемо для него, подтвердив, что обоснование законопроекта нуждается в доработке.

Таким образом, государственно-правовая комиссия НС Армении отложила обсуждение законопроекта об отмене новогодних каникул с 3-го по 5-е января.