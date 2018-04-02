Состояние пострадавших от взрыва граждан оценивается как стабильное: спикер НС лично ознакомился с ситуацией

Состояние пострадавших от взрыва в пункте быстрого питания на Северном проспекте граждан оценивается как стабильное. Как передает Арменпресс, об этом сказал председатель Национального Собрания Армении Ара Балоян, который посетил медицинский центр Святого Григория Просветителя, куда были перевезены 8 пострадавших.

“Состояние детей средней тяжести. У них ранения разных степеней - от легкой до тяжелой. Только состояние одного ребенка тяжелое: довольно большое ранение в области верхней конечности бедра. Все мышцы повреждены. Ранение достигло кости, к счастью, кость не повреждена. Ранения осколочные”, - сказал Баблоян.

Директор медицинского центра «Святой Григорий Просветитель» Ара Минасян сообщил, что у раненых было много травм. У 8-летней Рубины Маркосян также было сильное кровотечение.

Выписывать ночью никого не будут: все останутся под контролем. Родственники пострадавших собрались в больнице.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».