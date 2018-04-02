Посол США покинул Азербайджан

Срок полномочий посла США в Азербайджане Роберта Секуты истек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское ИА АРА.

Роберт Секута уехал в США и намерен уйти на пенсию.

Пока неизвестно, кто будет следующим послом США в Азербайджане.

«Я действительно завершаю свою дипломатическую миссию в Азербайджане и в конце марта покину эту страну», - сказал 15 марта Секута.

Роберт Секута был назначен послом США в Азербайджане в феврале 2015г.