Посол США покинул Азербайджан
Срок полномочий посла США в Азербайджане Роберта Секуты истек.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское ИА АРА.
Роберт Секута уехал в США и намерен уйти на пенсию.
Пока неизвестно, кто будет следующим послом США в Азербайджане.
«Я действительно завершаю свою дипломатическую миссию в Азербайджане и в конце марта покину эту страну», - сказал 15 марта Секута.
Роберт Секута был назначен послом США в Азербайджане в феврале 2015г.
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