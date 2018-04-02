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Посол США покинул Азербайджан


Срок  полномочий посла США в Азербайджане Роберта  Секуты  истек.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское  ИА АРА.

Роберт Секута  уехал в США  и намерен уйти на  пенсию.

Пока неизвестно, кто будет следующим послом США в Азербайджане.

«Я действительно завершаю свою дипломатическую миссию в Азербайджане и в конце марта  покину  эту  страну», - сказал 15 марта Секута.

Роберт Секута  был назначен послом США в Азербайджане в феврале 2015г.




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