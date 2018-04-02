Абраам Хашманян вновь покинул «Алашкерт»

В тренерском штабе «Алашкерта» произошли изменения.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе клуба. После матча «Алашкерт»-«Гандзасар Капан» (0:1) в 20 туре первенства высшей лиги РА состоялось собрание, на котором главный тренер АбраамХашманян подал в отставку, и его заявление было принято председателем-основателем клуба БагратомНавояном.

Главным тренером «Алашкерта» назначен ВаружанСукиасян, который прступит к тренировкам уже завтра. Помогать ему будет Карен Барсегян.

В разные годы ВаружанСукиасян возглавлял разные национальные и молодежные сборные Армении, бейрутский «Оментмен», а также «Арарат», «Лори», «Бананц», «Ван», «Котайк», «Цемент», «Аракс», «Спартак» и «Импульс».

Под руководством Сукиасяна «Арарат» стал обладателем Кубка-2008 и серебряным призером. С «Бананцем» он завоевал Кубок РА, золото и серебро первенства РА, с «Цементом» дважды победил в розыгрыше Кубка, по одному разу завоевывал золотую и бронзовую медали первенства, с «Араксом» также завоевал титул чемпиона.

Карен Барсегян возглавлял «Улисс» и молодежную сборную Армении, работал в «Арарате», «Алашкерте», национальной сборной. Предыдущим клубом Барсегяна был «Гандзасар Капан», с должности главного тренера которого он ушел на днях.