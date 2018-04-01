Посол Садоян и мэр Тбилиси Каха Каладзе присутствовали на пасхальном богослужении

Посол РА в Грузии Рубен Садоян присутствовал на литургии в честь Воскресения Господня и последовавшем за ней празднестве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, глава Грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян отслужил пасхальную литургию, на которой присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, руководство тбилисского административного округа Исани, дипломаты посольства, деятели культуры, представители армянской общины.

По окончании богослужения епископ Вазген Мирзаханян прочитал проповедь о Воскресении Христа, благословив всех и пожелав, чтобы победный Свет Божий пролился на Грузию и Армению, Армянскую Апостольскую и Грузинскую Православную церкви и на всех верующих.