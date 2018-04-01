Посол РА в  Грузии принял участие в мероприятии по случаю дня  Св.Воскресения в Рустави  

Посол РА в Грузии Рубен Садоян принял участие в мероприятии по случаю дня Св. Воскресения в Рустави, организованном в Центре духовного и культурного образования молодежи им. Нарекаци Грузинской епархии ААЦ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства РА, присутствовали глава Грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян, дипломаты, представители армянской общины Рустави.

Духовный пастырь армянской общины Рустави и Марнеульского района отец Нарек Гущян в приветственном слове обратился к теме дня, после чего состоялось мероприятие, организованное силами воспитанников Центра.

Посол Рубен Садоян подчеркнул важность роли Центра в деле сохранения армянства.

В конце мероприятия посол встретился с представителями армянской диаспоры, выслушал интересующие их вопросы и обещал помочь в их решении в рамках своих возможностей.