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Посол РА в  Грузии принял участие в мероприятии по случаю дня  Св.Воскресения в Рустави  


Посол РА в  Грузии Рубен Садоян принял участие в мероприятии по случаю дня  Св. Воскресения в Рустави, организованном в Центре духовного и культурного образования  молодежи им. Нарекаци Грузинской епархии ААЦ.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства  РА, присутствовали глава Грузинской епархии ААЦ  епископ Вазген Мирзаханян, дипломаты, представители армянской общины  Рустави. 

Духовный пастырь армянской общины  Рустави и Марнеульского района отец Нарек Гущян в приветственном слове обратился  к  теме дня, после  чего состоялось мероприятие, организованное  силами воспитанников Центра.

Посол Рубен Садоян подчеркнул важность роли Центра в деле сохранения армянства.

В  конце  мероприятия посол встретился с представителями армянской диаспоры, выслушал интересующие  их вопросы и обещал помочь в их решении в рамках своих возможностей.

 




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