Facebook усилила борьбу с ложными новостями и вводит проверки на достоверность

Соцсеть Facebook предприняла целый ряд мер для противодействия ложным новостям, удаляет ежедневно миллионы поддельных аккаунтов и распространяет за пределами США методы проверки на достоверность, в том числе фото и видеоматериалов. О мерах, предпринимаемых компанией в сфере безопасности, сообщили в четверг высокопоставленные сотрудники Facebook в беседе с журналистами. Их высказывания размещены на сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил Гай Розен, осуществляющий в Facebook координацию усилий по обеспечению безопасности, основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить противодействие "иностранному вмешательству", устранить из соцсети ложные учетные записи, сделать прозрачным процесс размещения рекламных объявлений в соцсети и сократить масштабы распространения сфабрикованных новостей.

"Мы сейчас находимся на таком уровне, что блокируем ежедневно миллионы поддельных аккаунтов в момент их создания, прежде чем с их помощью можно было бы нанести какой-либо ущерб", - отметил в свою очередь Самид Чакрабарти, занимающийся новыми программными продуктами.

Его коллега Тесса Лайонс сообщила об активизации борьбы с ложными новостями с помощью проверки на достоверность. Сейчас речь идет уже не об отдельных материалах, пояснила она, а о "мерах в отношении тех, кто неоднократно распространяет фальшивые новости".

Вокруг компании Facebook разразился скандал в связи с использованием британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей соцсети. Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы, чтобы потенциально повлиять на их волеизъявление на выборах.