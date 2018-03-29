Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты

Выплаты из бюджета Кемеровской области в среду получил 21 родственник жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг журналистам председатель облсовета народных депутатов Алексей Синицын.

"Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства", - сказал он.

Синицын уточнил, что речь идет об уже объявленных губернатором выплатах в размере 1 млн рублей по каждому погибшему.

По словам замглавы ГУ МЧС Кемеровской области Евгения Дедюхина, семьям погибших и пострадавших уже выплатили 82,5 млн рублей из бюджета области.



