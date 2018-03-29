Повестка предстоящей весенней сессии ПАСЕ довольно насыщена: в нее включены интересные доклады, по которым есть – что сказать, и армянской делегации. На предстоящей сессии ПАСЕ будет назначен новый содокладчик по вопросу Армении, поскольку прежний не прошел в очередных выборах в парламент Италии.

Возможно, что на предстоящей сессии ПАСЕ будет назначен новый председатель, поскольку действующий – Микеле Николетти, также не прошел в очередных выборах в парламент Италии. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала член армянской делегации в ПАСЕ, депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян.

По ее словам, в ПАСЕ создалась интересная ситуация в связи с тем, что действующий председатель ПАСЕ Микеле Николетти не прошел в очередных выборах в парламент Италии, что означает, что на предстоящей сессии ПАСЕ будет назначен новый председатель. «Регламент ПАСЕ позволяет сохранять мандаты нееизбранным депутатам, вплоть до формирования новой делегации, а мы не знаем – каков будет состав итальянской делегации к сессии, которая начнется 23-го апреля. Даже если проблема не возникнет к этой дате, в июле Социалисты предложат новую кандидатуру, поскольку таковы договоренности внутри организации»,- сказала член армянской делегации в ПАСЕ, депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян.

По ее словам, Социалисты уже обсуждают кандидатуру нового председателя – Мори Паске, причем, этот вопрос – внутренняя прерогатива группы социалистов, которые и примут решение.

Кроме того, в парламент Италии не прошел и докладчик по вопросу Армении – Джузеппе Галатти, следовательно, на предстоящей сессии ПАСЕ будет назначен новый содокладчик по вопросу Армении.

По ее словам, повестка предстоящей весенней сессии ПАСЕ довольно насыщена: в нее включены интересные доклады по вопросам независимости журналистов, состояния прессы в Европе. «Думаю, состоится интересное обсуждение по вопросам свободы слова, журналистского профессионализма. В повестке – важный доклад, относящийся к гумаанитарным проблемам внутренне перемещенных лиц. Армянская делегация работала и представила свои предложения по этому вопросу. Думаю, нас ожидает интересное обсуждение. Есть и важный доклад, касающийся финансирования ИГИЛ. Будут обсуждаться вопросы резкого роста ксенофобии, нетолеранстности, расизма, что мы наблюдаем в соседних странах. Это становится серьезной проблемой и в Европе, так что, ожидаются интересные обсуждения»,- сказала член армянской делегации в ПАСЕ, депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян.

По ее словам, армянская делегация готова к предстоящей сессии ПАСЕ, и каждый из членов делегации знает свои задачи.

Предстоящая весенняя сессии ПАСЕ пройдет 23-27-го апреля.