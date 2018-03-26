РФ любую военную угрозу в отношении Армении будет воспринимать как угрозу себе: Затулин

Россия готова осуществить взятые, в рамках стратегического партнерства обязательства в сферах безопасности и обороны. Как сообщает «Арменпресс», перед журналистами в парламенте Армении выступил первый зампредседателя комитета по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и связям с соотечественниками СНГ Константин Затулин.

“Мы ратифицировали документы об армяно-российских объединенных воинских подразделениях, формировании совместной Системы противовоздушной обороны. В дальнейшем же Россия любую военную угрозу в отношении Армении будет воспринимать как угрозу себе, когда речь идет о договоренностях в рамках ОДКБ”, - подчеркнул Затулин.

Он отметил, что Россия сделала выводы после развязанных Азербайджаном в апреле 2016 года столкновений. “Досадно, что Азербайджан не нашел другого варианта использования российского оружия, кроме как нарушение установленного в зоне конфликта перемирия. Мы сделали из этого выводы”, - сказал Затулин.

Первый зампредседателя комитета по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и связям с соотечественниками СНГ Константин Затулин добавил, что Россия сделала соответствующие выводы в связи с нарушением баланса вооружений и предоставила Армении самые современные средства обороны.

“Я являюсь убежденным сторонником армяно-российских исторических связей, и эту позицию разделяет большинство парламентариев Государственной Думы.