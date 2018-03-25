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Габриел Саркисян и Роберт Ованисян на одно очко отстают от лидера первенства Европы


На первенстве  Европы  по шахматам состоялись партии 7 тура.

Как  передает Арменпресс, из представителей  Армении победу  одержали Габриел Саркисян, Шант Саркисян, Ваге Даниелян. Вничью сыграли Роберт Ованисян, АРман Пашикян, Грант Мелкумян, Мануел Петросян, Самвел Тер-Саакян и др.

По итогам этого тура у  Роберта  Ованисяна 5 очков, он на одно очко отстает от лидера первенства. Столько же  очков и у  Габриела Саркисяна.

 




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