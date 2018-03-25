Габриел Саркисян и Роберт Ованисян на одно очко отстают от лидера первенства Европы

На первенстве Европы по шахматам состоялись партии 7 тура.

Как передает Арменпресс, из представителей Армении победу одержали Габриел Саркисян, Шант Саркисян, Ваге Даниелян. Вничью сыграли Роберт Ованисян, АРман Пашикян, Грант Мелкумян, Мануел Петросян, Самвел Тер-Саакян и др.

По итогам этого тура у Роберта Ованисяна 5 очков, он на одно очко отстает от лидера первенства. Столько же очков и у Габриела Саркисяна.