Ассоциация политической науки Армении приняла Обращение к Президентам России и США об угрозе ядерной катастрофы

Ассоциация политической науки Армении на заседании, состоявшемся в Национальном исследовательском университете обороны 24 марта 2018 г., выражая озабоченность по поводу углубляющейся конфронтации между РФ и США, приняла Обращение «Прогноз политологов по угрозе ядерной катастрофы подтверждается» к Президентам Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, Их Превосходительствам г-ну Владимиру Путину и г-ну Дональду Трампу, с призывом предпринять все необходимые шаги для возврата к политике “перезагрузки”.

Как передает Арменпресс, текст Обращения передан посольствам РФ и США в Армении.

Обращение представил Президент Ассоциации политической науки Армении, Начальник-основатель Национального исследовательского университета обороны,доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант ГайкКотанджян. В ходе заседания профессор Котанджян представил также инновационные ориентиры осуществленного в Национальном исследовательском университете обороны пересмотра Стратегии национальной безопасности РА, подчеркнув, что в процессе пересмотра НИУО использовал приобретенные в мозговых центрах США, РФ и Израиля и постоянно обновляемые методологические знания.

В тексте Обращения, в частности, говорится.

«В своем обращении от 7 октября 2014 г. Ассоциация политической науки Армении выражала крайнюю озабоченность все более углубляющейся и грозящей перерасти в конфронтацию напряженностью в отношениях между двумя ядерными сверхдержавами – США и Россией. Сегодня, в свете продолжающейся войны в Сирии, эскалации курдского вопроса, нерешенности постсоветских военно-политических конфликтов, нестабильности на востоке Украины, нарастание напряженности между возглавляемыми Вами странами и союзниками по военно-политическим организациям может привести к дестабилизации всего мира, что чревато катастрофой глобального масштаба.

В своем предыдущем обращении Ассоциация политической науки Армении выражала надежду, что углубление разногласий между двумя ведущими государствами мира не приведет к их противостоянию. Ученые-эксперты уже давно предупреждают, что ядерного арсенала двух Ваших государств вполне достаточно, чтобы несколько раз был уничтожен наш общий дом – планета Земля. Мы выражали уверенность, что Главы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки не допустят, чтобы это умозрительное заключение стало реальностью. Между тем, сегодня многими политиками и политологами в странах НАТО и ОДКБ все чаще говорится о реалистичности подобного развития ситуации, которое было спрогнозировано Ассоциацией политической науки Армении еще в 2014 году. Считаем своим профессиональным долгом заметить, что допущение дальнейшей эскалации конфликта с выходящими за рамки дипломатических традиций выпадами и действиями могут способствовать приближению человечества к порогу невозврата, за которым находится глобальная катастрофа.

Опыт подобного развития ситуации в XX веке показывает, что в условиях наличия у государств-участников конфликта ядерного потенциала является сдерживающим фактором, который в конечном итоге все же удержал США и СССР от превращения Карибского кризиса в Третью мировую войну с летальным исходом для всего человечества. Дипломатические усилия, предпринятые тогда американскими и советскими лидерами, были направлены, в частности, на налаживание прямых и эффективных коммуникаций между двумя сверхдержавами, тогда как сегодня, наоборот, возможности подобной коммуникации и диалога целенаправленно уменьшаются.

Политическим лидерам XXI века, действующим в современной глобальной системе сетевых сношений, доверена ответственная миссия мышления и действий не только в интересах своих граждан и обществ, но и во благо или во вред всему человечеству. Это право распоряжаться судьбой многовековых цивилизаций, накопленными ими материальными и духовными ресурсами, экосистемой императивно обязывает современных лидеров беречь и защищать все то, что было передано современному поколению.

Многоуважаемые господа! Ассоциация политической науки Армении имеет честь просить Вас как лидеров, кому народами доверена ответственность за судьбы поколений, предпринять все необходимые шаги для возврата к политике “перезагрузки”. Мы исходим из того, что в современных условиях Вы и возглавляемые Вами государства призваны, руководствуясь интересами глобальной безопасности, служить надежными гарантами мира и диалога между Вашими многоуважаемыми народами и государствами, а также другими участниками мировых политических процессов».