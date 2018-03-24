Ваан Бичахчян стал автором гола

Член национальной сборной Армении по футболу ВаанБичахчян стал автором гола в составе второй команды «Жилина».

Как передает Арменпресс, в 21 туре молодёжного первенства Словакии «Жилина» в гостях выиграла с крупным счетом 4:0.

ВаанБичахчян был в стартовом составе и стал автором второго гола.

По итогам этого тура«Жилина» занимает вторую строчку турнирной таблицы.