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Ваан Бичахчян стал автором гола


Член национальной сборной  Армении по футболу ВаанБичахчян стал автором гола в составе  второй команды «Жилина».

Как  передает Арменпресс, в 21 туре  молодёжного первенства Словакии «Жилина» в гостях выиграла с крупным счетом 4:0.

ВаанБичахчян был в  стартовом составе и стал автором второго гола.

По итогам этого тура«Жилина» занимает вторую строчку турнирной  таблицы.




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