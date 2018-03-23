За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 22 и 23 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 13 случаев кражи личного имущества, 12 случаев присвоения или растраты, 10 случаев мошенничества, 8 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая хулиганства, по 1 случаю похищения человека, кражи государственного имущества, фальшивомонетничества, квартирной кражи, обнаружения наркотических средств и незаконной вырубки деревьев.За данный период зарегистрировано 4 случая доборовольной сдачи оружия и боеприпасов.Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.