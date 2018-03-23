В схему организации движения транспорта по улице Тпагричнери вводится изменение

Дорожная полиция Республики Армения сообщает, что во избежание возможных задержек и пробок на дорогах, с 24 марта 2018 года будет введено изменение в схему организации движения транспорта по улице Тпагричнери, на участке между проходом Вардананц и улицей Анрапетутян, и на проходе Вардананц, на участке между улицами Вардананц и Тпагричнери, в результате чего по указанным участкам прохода Вардананц и улицы Тпагричнери будет организовано одностороннее движение от улицы Вардананц в сторону улицы Анрапетутян. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.