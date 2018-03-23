Между правительством Армении и польской фирмой «Simed Construction» подписан меморандум о взаимопонимании

В присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по водному хозяйству министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения и польской компанией «Simed Construction». Документ подписали председатель Госкомитета Арсен Арутюнян и генеральный директор компании «Simed Construction», председатель группы компаний «Simed Group» Богуслав Шикорский.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, согласно меморандуму, стороны будут развивать сотрудничество между государственным и частным секторами в области строительства водохранилищ.

Перед подписанием меморандума премьер-министр Карен Карапетян и генеральный директор «Simed Construction» Богуслав Шикорский обменялись мнениями вокруг двустороннего сотрудничества, затронули перспективные программы и планы на будущее.

Карен Карапетян приветствовал вход компаний «Simed Group» в Армению. «Я знаю, что у вас были активные переговоры, и у вас очень умная и прогрессивная команда, потому что вы пришли в нужное время и в нужное место. Для нас очень важно сотрудничество государство-частный сектор, и мы будем чрезвычайно гибкими в формировании этих отношений, потому что мы заинтересованы в распространении этой резолюции в нашей стране. Водная сфера находится в числе наших приоритетов», - отметил премьер.

Выразив благодарность премьер-министру за прием и придав важное значение сотрудничеству с правительством Республики Армения, Богуслав Шикорский отметил: «Группа компаний «Simed Group» представляет ряд польских компаний и реализует проекты, которые вы назвали в качестве приоритета. Это очень эффективное сотрудничество с Армянским фондом развития, и мы видим прекрасную возможность продолжить его как в сфере водохранилищ, так и энергетики».

Коснувшись развития сотрудничества в проектах строительства водохранилищ, Богуслав Шикорский посчитал это перспективным, и отметил, что компания планирует начать его через короткое время, в июне 2018 года. Он сообщил, что завтра они планируют посетить Веди, чтобы ознакомиться со строительством водохранилища и обсудить дальнейшие шаги.

Премьер-министр Карен Карапетян подчеркнул, что правительство Армении готово поддержать каждого инвестора, включая «Simed Construction», и поддержать реализацию совместных программ в формате государственно-частного партнерства.