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ООН: в Африне до 70 тысяч человек нуждаются в гуманитарном доступе


Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам полагает, что в сирийском городе Африн остается от 50 до 70 тысяч человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель УКГВ Йенс Лерке.

"По нашим данным, в городе Африн остается от 50 до 70 тысяч человек", — сказал он.

Лерке отметил, что на данный момент порядка 167 тысяч человек были вынуждены покинуть Африн из-за боевых действий. Из них 137 тысяч человек находятся в Телль-Рифаате и соседних деревнях.

В тоже время, по данным ЮНИСЕФ, в регионе Африн остается порядка 100 тысяч человек.

 

 




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