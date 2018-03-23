Марсоход Curiosity проработал 2000 дней на поверхности Марса

Сегодня марсоход Curiosity празднует двухтысячный день работы на поверхности Марса, как передает Арменпресс, об этом сообщает НАСА.

Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки в кратере Гейл. За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.

Несмотря на все технические проблемы, четвертый ровер НАСА, как и его старший брат Opportunity, уже проработал гораздо дольше на поверхности Марса, чем изначально рассчитывали ученые — две тысячи марсианских дней вместо 668 суток. За это время марсоход проехал 18,7 километра и поднялся почти до вершины горы Шарп, склоны которой он сейчас изучает.

По текущим оценкам инженерной команды Curiosity, плутониевые генераторы тепла и электричества проработают еще около 7-8 лет, что позволит ему с комфортом дожить до посадки следующего ровера НАСА, марсохода "Марс-2020".