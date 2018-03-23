Союз кинематографистов Армении осудил решение о запрете показа в Стамбуле фильма «Ева»

Союз кинематографистов Армении распространил заявление с осуждением запрета демонстрации в Стамбуле совместного армяно-иранского фильма «Ева». «Арменпресс» представляет текст заявления:

«Как стало известно, власти Турции запретили демонстрацию фильма совместного армяно-иранского производства «Ева» в рамках проходящего в Стамбуле XVI Международного женского кинофестиваля «Фильммор», объясняя запрет требованием властей Азербайджана, поскольку часть съемок проходила на территории Республики Арцаха.

Печально, что турецкие власти, превратившись в непосредственного носителя бесперспективной политики Азербайджана, недопустимо политизируют культурные контакты, грубо вмешиваются в дела международного кинофестиваля, прибегают к цензуре и ограничению свободы искусства в мире кино.

Разочаровывает то обстоятельство, что ни азербайджанские, ни ставшие их заложниками турецкие власти не осознают, что культурное сотрудничество, диалог культур являются составной частью системы ценностей современного мира и действиями подобного рода выносят себя за границы культурной карты мира.

Азербайджан продолжает преследовать политику препятствования любым инициативам, которые каким-либо образом соприкасаются с Республикой Арцаха, не понимая, что эта политика обречена и не имеет будущего, а Республика Арцаха свободна в своей политике, в том числе и в культурной.

Для кинодеятелей и общества Армении непонятен и недопустим такой подход, поскольку в самой Армении в рамках различных кинофестивалей неоднократно демонстрировались как турецкие, так и азербайджанские фильмы и совместного производства, и одной страны.

Власти Армении никогда не препятствовали, не подвергали цензуре сферу культурного сотрудничества, не запрещали диалог культур, не ограничивали право мира кино смотреть, узнавать, понимать все то, что происходит в киноискусстве.

Решительно осуждая подобные действия турецких властей, мы призываем отказаться от намерения поставить киноискусство и международный кинофестиваль на службу бесперспективным политическим целям, не держать общество в атмосфере нетерпимости и ненависти, что может серьезно повредить дальнейшему сотрудничеству в области культуры.