Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», об этом сообщает The Hill.
Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.По его словам, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб китайской экономике в размере $60 млрд.
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