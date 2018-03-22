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Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая


Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», об этом сообщает The Hill.

Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.

По его словам, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб китайской экономике в размере $60 млрд.


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