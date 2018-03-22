СМИ: Китай впервые показал беспилотный танк

Китай впервые представил свой беспилотный танк, который может оснащаться искусственным интеллектом. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.

Кадры с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины были показаны по государственному телевидению. Речь идет об усовершенствовании средних танков типа 59 (заводское обозначение - WZ-120), которые созданы на основе советского Т-50. Они массово выпускались в Китае с конца 50-х и по середину 80-х годов прошлого века. Многие их образцы до сих пор находятся в исправном техническом состоянии.



